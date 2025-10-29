Депутат Бессараб отметила, что в 2026 году каждый третий день может стать выходным

Производственный календарь на 2026 год обещает россиянам множество дней для отдыха. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней.

Парламентарий отметила, что на майские праздники будет по три выходных дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Также три выходных дня предусмотрено на 23 февраля и 8 марта.

Всего в следующем году будет 247 рабочих дней — столько же, сколько и в нынешнем. Официальные выходные и праздничные дни составят 118 дней.

«Если к этому добавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, то фактически работать мы будем всего лишь на 101 день (или на три с половиной месяца) больше, чем отдыхать», — привел слова депутата сайт KP.RU.

Бессараб призвала всех не отказывать себе в праве на законный отпуск, добавив, что компенсация за отпуск при увольнении намного меньше, чем можно было бы получить, если бы отпуск был использован.