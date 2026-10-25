Кинолог Голубев объяснил, что некоторые собаки могут воспринимать объятия людей как угрозу

Собаки не понимают объятий и воспринимают их как угрозу, борьбу людей или исключение из стаи. Об этом РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, непривычные действия вызывают у питомца тревогу или панику. Собака может решить, что члены семьи борются либо на хозяина нападают, и пытается вмешаться. В других случаях срабатывает инстинкт: животное боится остаться вне сплотившейся группы или борется за внимание человека как за ресурс, отметил сайт infox.ru.

Голубев посоветовал не ругать собаку за беспокойство, чтобы не усилить стресс. Если реакция питомца не доставляет проблем, достаточно погладить его после объятий или заранее отвлечь едой либо игрушкой. При проявлении агрессии эксперт рекомендовал обратиться к кинологу.