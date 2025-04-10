Россиянам напомнили о продолжительности майских выходных

Директор по персоналу Санина: майские выходные в 2025 году продлятся 8 дней

Благодаря переносу выходных с января и февраля россияне отдохнут в начале мая восемь дней. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина сообщила об этом РИА «Новости» .

«В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая», — заявила она.

Выходными праздничными днями станут 1 и 9 мая. С субботы, 2 января, правительство перенесло день отдыха на 2 мая, а с воскресенья 23 февраля — на 8 мая.

Неделя с 5 по 7 мая станет сокращенной. Если взять отпуск, можно продлить каникулы до 11 дней. Турагентства предложили потратить их на путешествия, но предупредили о скачке цен.

Производственный календарь на 2025 год утвердил кабмин. Следующие после майских длинные выходные ожидаются с 12 по 15 июня, а затем с 2 по 4 ноября.