Сегодня 05:30 Калининград, Карелия или все же Египет? Где отдохнуть на майские и сколько это стоит Турменеджер Ансталь рассказала, во сколько обойдется отдых в мае 2025 года 0 0 0 Фото: Roman Denisov / www.globallookpress.com Путешествия

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Впереди майские праздники, которых все с нетерпением ждут из-за долгих выходных. В этот период россияне любят не только уезжать на дачу, но и путешествовать. Как Россия будет отдыхать в начале мая 2025 года, куда можно поехать внутри страны или за рубеж и во сколько это обойдется — в материале 360.ru.

Как отдыхаем в мае 2025 В мае 2025 года россияне отметят два государственных праздника — День Труда, 1 мая, который выпал на четверг, и День Победы, 9 мая, который пришелся на пятницу. Правительство сделало две рабочие недели с четырьмя выходными. Первые майские продлятся с 1 по 4 мая, а вторые майские — с 8-го по 11-е. Между ними можно взять отпуск, и тогда отдых растянется на 11 дней. Рост цен на майские праздники Стоимость отдыха традиционно повышается к лету, затрагивая и майские праздники. «На майские цены растут везде и всегда. Объяснение простое: большое число людей одновременно хочет куда-то уехать. Даже если выбирать небольшие отели, цена на праздники будет выше», — подтвердила в разговоре с 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук в разговоре с радио «Спутник в Крыму» предположил, что цены на крымское направление в летний сезон увеличатся на 30%, и это не предел. Уже сейчас объем бронирований на полуострове вырос на 30%. «Количество бронирований отелей и санаториев Крыма действительно к лету растет. Цены — тоже. Пока не сильно, но все же», — добавила Ансталь. Самые популярные направления отдыха в мае 2025 За рубеж Обычно в мае россияне летят в Египет. «Кто-то рискует и отправляется в мае в Турцию. Заканчивается сезон в Таиланде. Еще есть Вьетнам, где сезон, наоборот, начинается. Тем более что возобновились прямые рейсы до Нячанга», — отметила Ансталь.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

360.ru изучил цены на горячие туры на первые и вторые майские по различным зарубежным направлениям. Например, полет из Москвы в Египет (Шарм-эль-Шейх или Хургаду) с 1 по 4 мая одному взрослому обойдется в среднем в 75 тысяч рублей. Отдых по этому же направлению, но с 8 по 11 мая, выйдет немного дешевле — приблизительно 65 тысяч на человека. Размещение в таком случае будет в одном из трехзвездочных отелей. Четырехдневный отдых в Турции, с 1 по 4 мая, с вылетом из Москвы в Кемер, Аланью или Мармарис одному взрослому встанет в сумму от 50 до 55 тысяч рублей. Отдыхать придется в отелях с тремя звездами. Вторые майские дешевле: отдых с вылетом из российской столицы стоит в среднем 42-45 тысяч рублей за одного взрослого. Таиланд одному взрослому в первые майские обойдется примерно в 84-86 тысяч рублей за четыре дня, во вторые — в 69-72 тысячи. Вьетнам, что удивительно, направление не совсем бюджетное. Отдых в Фатьете или Нячанге с 1 по 4 мая с вылетом из Москвы выйдет в среднем в 125 тысяч рублей (за одного взрослого). Можно подобрать отель от двух до четырех звезд в зависимости от цены. За вторые майские придется заплатить в среднем 110 тысяч рублей на одного.

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Внутри России «Кто-то летит в Сочи, кто-то выбирает Санкт-Петербург. Есть любители Карелии, Мурманска. Иногда покупают экскурсионную программу по стране. Популярны также Казань, Калининград — вариантов много», — рассказала Ансталь. Перелет из Москвы в Сочи будет стоить в среднем 30 тысяч рублей. Отель с тремя звездами на четыре дня — с 1 по 4 мая — обойдется приблизительно в 30 тысяч. За отдых во вторые майские берут примерно столько же, разница может составлять 5-10 тысяч рублей. Поездка из Москвы в Санкт-Петербург с 1 по 4 мая стоит примерно 60 тысяч рублей. Из них 30 тысяч уйдет на перелет, еще 30 тысяч — на отель с тремя звездами. Вторые майские чуть дешевле: перелет будет стоить 10-13 тысяч на одного взрослого, а проживание в гостинице с четырьмя или тремя звездами — примерно 35 тысяч. В Карелию можно поехать мини-туром. Например, программа на три дня по скидке — всего 14 тысяч рублей, четыре дня — 20 тысяч, двухдневная экскурсия по водопадам — девять тысяч. Билеты на поезд в стоимость не входят.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Самые выгодные направления на майские 2025 Подытоживая, можно сделать вывод, что наиболее адекватные по ценам направления — привычные Турция и Египет. «В Турции пока приемлемые цены из-за несезона в мае, там прохладно. А Египет в целом чуть дешевле», — объяснила Ансталь. Внутри России сравнительно бюджетно можно отдохнуть в Петербурге, Москве и Калининграде. Все дело в том, что там больше вариантов для проживания по приемлемой цене. «Можно ухитриться и в Сочи бюджетно улететь, только, скорее всего, придется жить в скромном отеле. Все зависит от кошелька. В целом Сочи на майские праздники — очень дорогая история», — подытожила руководитель турагентства.