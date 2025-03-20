Майские праздники — 2025: как отдыхаем и можно ли продлить каникулы

Май — месяц, который многие ждут с нетерпением. Долгожданные выходные, по-настоящему теплые дни и возможность провести время с близкими делают этот период одним из самых любимых. В 2025-м майские праздники обещают быть долгими и особенно насыщенными. В какие дни будут отдыхать россияне и как правильно спланировать отпуск, чтобы продлить каникулы, — в материале 360.ru.

Календарь майских праздников -— 2025 В 2025 году майские праздники традиционно начнутся с Дня весны и труда, 1 мая. Этот день выпадает на четверг. Следующий государственный праздник — День Победы, 9 Мая. В 2025-м он приходится на пятницу.

Интересно Таким образом, будет два официальных праздничных дня 1 мая и 9 мая. Таким образом, будет два официальных праздничных дня 1 мая и 9 мая.

Всего россиян ждут две рабочие недели с четырьмя выходными. Первые мини-каникулы продлятся с 1 по 4 мая, а вторые — с 8-го по 11-е.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Особенности работы в майские праздники В майские праздники многие организации переходят на сокращенный рабочий день или полностью закрываются. Есть и те, кто продолжает работать: в частности компании сферы услуг, торговли и транспорта. Если рабочий график предполагает работу в праздничные дни, важно помнить, что труд в такие дни оплачивается по двойному тарифу. Это правило распространяется на всех сотрудников, независимо от должности или стажа. Тем, кто работает по сменному графику, важно заранее уточнить расписание и убедиться, что вы знаете, когда выходить на работу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Как продлить майские праздники и выгодно ли брать отпуск

Если взять отпуск с 5 по 7 мая включительно, то вместе с праздничными и выходными (1-4 и 8-11 мая), получите 11 дней отдыха. Это дополнительная возможность отправиться в путешествие, уехать на дачу или просто провести время с семьей. Однако прежде чем писать заявление, важно уточнить у работодателя, как это повлияет на зарплату. Некоторые компании могут предлагать дополнительные бонусы или компенсации за работу в праздничные дни. Кроме того, важно помнить, что дни в последний месяц весны «дорогие»: отпускные придут как обычно, а вот зарплата за май будет существенно меньше.

Интересно Для сравнения: в июле 2025 года — 23 рабочих дня, а в мае — только 18. Из-за этого один рабочий день будет стоить больше. Для сравнения: в июле 2025 года — 23 рабочих дня, а в мае — только 18. Из-за этого один рабочий день будет стоить больше.

Как отдохнуть на праздники полноценно Майские праздники — не только время для отдыха, но и возможность заняться чем-то новым. Вот несколько идей, как провести этот период с пользой: Путешествия. Май — идеальное время для поездок. Можно отправиться в другой город, на природу или даже за границу. Погода будет достаточно теплая, но еще не жаркая, что делает путешествия комфортными.

Пикники и прогулки. Если остаетесь дома, то майские праздники — излюбленное время для пикников в парке или загородных прогулок. Возьмите с собой друзей и родственников, наслаждайтесь природой и общением.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Спорт и активный отдых. Велосипедные прогулки, пробежки, игры на свежем воздухе — все это поможет зарядиться энергией на весь год.

Творчество и хобби. Если давно хотели заняться чем-то новым, то майские праздники — идеальное время для этого.

Домашний отдых. Иногда лучший отдых — просто побыть дома. Посмотрите фильмы, почитайте книгу, приготовьте что-то вкусное или составьте список дел, на которые постоянно не хватало времени.