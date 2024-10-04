Мишустин утвердил график праздников и выходных на 2025 год

Кабмин утвердил график выходных и праздников на 2025 год. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней, в мае — два раза по четыре дня. В марте и феврале длинных выходных не будет.

Согласно документу, новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января. Нерабочие дни — 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. В майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 числа. Нерабочим днем также объявили 31 декабря 2025 года.

Ранее россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе. Она начнется 28 октября и закончится 2 ноября.