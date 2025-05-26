Россиян предупредили о длинных выходных в июне

Депутат Нилов: россияне отдохнут четыре дня с 12 по 15 июня

Благодаря переносу выходного с марта россияне отдохнут в середине июня четыре дня подряд. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил об этом РИА «Новости» .

«В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня», — сообщил он.

Предыдущие длинные выходные прошли в начале мая. Сотрудники с пятидневным графиком отдыхали дважды по четыре дня подряд.

В школах 26 мая стартовали летние каникулы. Минпросвещения утвердило график, по которому учащиеся с первого по восьмой и 10-го классов должны отдохнуть не меньше восьми недель. Их родителям специалисты рекрутингового сервиса посоветовали взять отпуск в июле, потому что в этом месяце много рабочих дней.