Минпросвещения утвердило график летних каникул в российских школах

Министерство просвещения России установило длительность летних каникул — с 26 мая до 31 августа. Об этом сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

«Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель», — заявили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что для девятых классов учебный год кончится в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. Снова в школу дети пойдут 1 сентября.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, который дает право работодателям привлекать детей от 14 лет к работе в выходные, праздники и летние каникулы. Вступит закон в силу с 1 сентября 2025 года. Подростки смогут работать по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов.