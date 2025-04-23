Россиянам объяснили, как максимально выгодно продлить майские праздники

Многие россияне в 2025 году за счет присоединения нескольких дней отпуска решили продлить себе майские праздники. Однако важно правильно выбрать даты, чтобы не потерять в деньгах, заявила RT эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина.

Она отметила, что если часть майского отпуска придется на 2-е, 3-е, 7-е, 8-е или 10-е число, то работник получит больше денег, чем если бы эти дни были просто выходными.

«Это связано с тем, что праздничные и выходные дни не оплачиваются отдельно, а благодаря повышенной стоимости одного рабочего дня зарплата сотрудника сохраняется», — сказала эксперт.

Если же эти дни входят в отпуск, продолжила Сайгина, то работодатель их оплатит по средней зарплате, как стандартные отпускные дни. Например, при отпуске в период со 2 по 8 мая четыре выходных станут оплачиваемыми, работник получит больше сумму выплат.

«Если берете отпуск с 1 по 10 мая, то 1 и 9 мая не считаются отпускными — фактически вы отдохнете на эти два дня дольше», — заключила эксперт.

Ранее Соцфонд предупредил о досрочных выплатах семьям с детьми перед майскими праздниками.