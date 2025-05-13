Июль — самый выгодный месяц лета для отпуска в 2025 году, заявила в разговоре с RT Юлия Санина, директор по персоналу сервиса «Работа.ру».

Специалист пояснила: все дело в количестве рабочих дней.

«Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», — отметила эксперт.

По ее словам, размер оклада не зависит от соотношения рабочих и выходных дней в месяце, но стоимость смены способна отличаться. В месяцы, где мало рабочих дней, невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного может быть выше среднедневного заработка, из которого рассчитывается отпуск.