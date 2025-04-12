Россиян поздравили с Днем космонавтики прямо с МКС

Космонавты Овчинин, Вагнер и Песков поздравили россиян с Днем космонавтики

Первым с Днем космонавтики россиян поздравил экипаж МКС. Видеопослание Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова с орбиты опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

«В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия», ― заявил Овчинин.

После полета Юрия Гагарина миллионы мальчишек и девчонок мечтали отправиться на орбиту, заявил Вагнер. Интерес к космонавтике опять возрос, Россия всегда славилась талантами. Овчинин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за труд и пожелал россиянам благополучия.

Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики запланированы по всей стране. Интерактивная программа с кадрами запуска корабля «Союз МС-27» пройдет на ВДНХ, череду мероприятий подготовили подмосковные библиотеки. Перевозчик «Мострансавто» запустил специальные маршруты к обсерваториям и связанным с космосом достопримечательностям.