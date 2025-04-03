На ВДНХ ко Дню космонавтики покажут запуск корабля «Союз МС-27»

Цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики, подготовили на ВДНХ. С 8 по 13 апреля посетителей выставки ждут показы документальных и художественных фильмов, лекции, экскурсии и интерактивные программы, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова привел mos.ru.

Всего запланировано более 30 событий.

«Москвичи и туристы смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и увидеть кадры запуска пилотируемого корабля „Союз МС-27“», — отметила Сергунина.

Вход в центр «Космонавтика и авиация» 12 апреля сделают свободным для гостей с именами Юрий и Валентина. В праздник все желающие смогут бесплатно посетить интерактивный музейный комплекс «Буран», познакомиться с техническими особенностями аппарата и его историей.

В Московской области тоже готовятся ко Дню космонавтики. Библиотеки региона представят праздничную программу.