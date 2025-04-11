Специальные маршруты ко Дню космонавтики подготовили в «Мострансавто»

В России 12 апреля отметят День космонавтики. Компания «Мострансавто» и Министерство транспорта Подмосковья подготовили к празднику специальные маршруты, по которым автобусы будут ходить до музеев, обсерваторий и других достопримечательностей.

До различных «космических» локаций можно добраться при помощи 32 маршрутов.

До Музея ракетно-космической техники имени С. П. Королева будут ходить автобусы № 23 и № 59.

Чтобы доехать до Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, можно будет воспользоваться маршрутом № 380.

Пассажиров до Звенигородской обсерватории будут перевозить автобусы № 24, а до Жуковского музея истории покорения неба начнут курсировать транспортные средства № 1, 4, 5, 7, 8, 23, 32.

Желающим посетить достопримечательности рекоменуют заблаговременно изучить расписание транспорта. Оно доступно на сайте «Мострансавто» в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание», в чат-боте в Telegram или по номеру телефона 8 (800) 700-31-13.