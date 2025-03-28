Библиотеки Подмосковья подготовят программы ко Дню космонавтики

Подмосковные библиотеки подготовили праздничную программу ко Дню космонавтики. В учреждениях пройдут встречи с учеными, лекции, викторины, игры и многое другое.

Областная акция пройдет 12 апреля. В библиотеках в дистанционном формате проведут «Космический диктант», а также встречи с инженерами, конструкторами и сотрудниками ведущих предприятий. Гости смогут поучаствовать в викторинах, играх и других мероприятиях.

В библиотеках выступят специалисты Центра подготовки космонавтов, НПП «Звезда», Союза ветеранов космодрома Байконур и других организаций.

К акции присоединятся 57 учреждений.

Узнать больше о программе мероприятий можно по ссылке.