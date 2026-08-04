Фармэксперт Ходанович отметила, что настоящая биологически активная добавка не может стоить как пачка печенья

Заказ биологически активных добавок (БАД) в интернете может быть полезен, но иногда несет риски для здоровья. Гендиректор информационно-образовательного ресурса для участников фармацевтического сообщества Татьяна Ходанович рассказала ОТР о нескольких признаках, которые помогут определить, безопасна ли добавка.

В первую очередь следует установить приложение «Честный знак». Оно поможет проверить продукт. Если код товара не читается, выдает ошибку или уже был проверен до вас — это сигнал тревоги. Также стоит обратить внимание на наличие свидетельства о госрегистрации. Его номер можно проверить в открытом реестре Евразийского экономического союза. Если вместо этого документа показывают «декларацию соответствия», то товар не является БАДом.

Цена также может быть показателем. Настоящая биологически активная добавка не может стоить как пачка печенья, потому что качественное сырье, лабораторные испытания и сертификация требуют затрат. Подозрительно низкая цена может указывать на контрафакт.

На коробке с товаром должно быть указано, что внутри — биологически активная добавка к пище, а также отмечено, что это не лекарственный препарат. Если присутствуют надписи типа «комплексная пищевая добавка», то это уже другой продукт с другим регулированием и рисками.

Если после приема БАД стало плохо, нужно немедленно прекратить ее употребление и вызвать скорую помощь. Симптомы, такие как головокружение, тошнота, сыпь, учащенное сердцебиение или боль в животе, могут указывать на аллергическую реакцию.

После ухудшения самочувствия необходимо сохранить чек, упаковку и другие доказательства для последующего разбирательства. Можно подать жалобу в Роспотребнадзор через сайт ведомства и сообщить об этом маркетплейсу, чтобы опасную карточку товара заблокировали.