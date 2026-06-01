Роскосмос устроил к 1 июня флешмоб «Мама, я надел шапку»

Предприятия Роскосмоса отметили Международный день защиты детей трогательным флешмобом «Мама, я надел шапку». Его запустил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, выйдя в открытый космос с посланием для близких, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Работы на внешней поверхности МКС велись 27 мая. Кудь-Сверчков с Сергеем Микаевым установили радиотелескоп «Солнце‑Терагерц». Во время выхода космонавт развернул на камеру лист бумаги с надписью «Мама, я надел шапку».

Этот жест тронул зрителей трансляции, и сотрудники предприятий Роскосмоса устроили флешмоб. Они записали видеоролик, на котором надевали что-то из формы и сообщали об этом мамам.

Ранее космонавты сделали россиянам необычный подарок ко Дню Победы. Они сняли с орбиты города-герои России и Белоруссии.