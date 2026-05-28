Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили выход в открытый космос. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале «Роскосмоса».

Работы за пределами Международной космической станции продолжались шесть часов и шесть минут. За это время космонавты выполнили все запланированные задачи по научной программе полета МКС.

Во время внекорабельной деятельности они установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце — Терагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента станции, демонтировали кассету эксперимента «Экран-М», а также доставили внутрь станции контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск».

В контейнере находились образцы микроорганизмов, длительное время пребывавшие в условиях открытого космоса.

Для Сергея Кудь-Сверчкова этот выход стал вторым в карьере, а для Сергея Микаева — первым.