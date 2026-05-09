Командир МКС запечатлел города-герои с орбиты в День Победы

Командир Международной космической станции, космонавт Сергей Кудь-Сверчков ко дню празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запечатлел с орбиты ряд городов-героев в России и Белоруссии. Снимки опубликовал ТАСС .

Он отметил, что в России немало мест, которые связаны с ее героическим прошлым. Народ хранит о нем память.

«Сегодня в объективе фотоаппарата города-герои. Города, отмеченные особенно жестокими сражениями войны и особенным мужеством советских воинов, их защищавших или освобождавших», — сказал он.

Президиум Верховного Совета СССР подписал 8 мая 1965 года указ о введении почетного звания «город-герой». При этом 1 мая 1945 года Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин в своем приказе № 20 назвал городами-героями Ленинград, Сталинград, Одессу и Севастополь.

В 60-х годах, когда указ вступил в силу, это звание официально присвоили не только этим городам, но также Киеву и Москве. Брестская крепость получила специальный статус — крепость-герой. В дальнейшем звания город-герой удостоились Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск и Новороссийск.

Ранее космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили россиян с Днем Победы с орбиты. Также они запустили акцию «Георгиевская ленточка».