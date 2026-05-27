Пять часов в вакууме. Российский экипаж МКС начал ответственную миссию в космосе
Российский экипаж МКС приступил к работам в открытом космосе
Российские космонавты открыли люки Международной космической станции и вышли в открытый космос для выполнения сложных монтажных работ. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».
Командир экспедиции Сергей Кудь-Сверчков и бортинженер Сергей Микаев проведут в безвоздушном пространстве пять с половиной часов. Для Кудь-Сверчкова, который совмещает полеты с ведением репортажей с орбиты, это второй выход в карьере. Его напарник Микаев работает в открытом космосе впервые.
Внутри МКС коллег страхует космонавт Андрей Федяев. Он управляет многометровым роботом ERA — это уникальный 11-метровый манипулятор, установленный на российском модуле «Наука».
Робот умеет самостоятельно перемещаться по обшивке станции. Он переносит тяжелые грузы и помогает космонавтам быстрее добираться до нужных участков, экономя их силы в вакууме.
На МКС сейчас проводятся 60 научных экспериментов. Почти половину из них заказала Российская академия наук.