Реестр мигрантов-нелегалов начали создавать в России

В России начали работать над созданием реестра иностранцев, находящихся в стране незаконно. Об этом рассказал «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы», — отметил Горовой.

В числе ключевых задач, которые предстоит решить в рамках проекта, заместитель министра выделил «организацию межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими упомянутые услуги».

Кроме того, замглавы МВД выразил надежду на поддержку Министерства цифрового развития России и компетенцию технических служб органов внутренних

дел.

Ранее в Госдуме начали готовить инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Депутаты также предложили ужесточить экзамен по русскому языку для приезжих из других стран. Более того, опрос показал, что свыше трети мигрантов отказываются жить по российским законам, предпочитая шариат. Многие иностранцы испытывают чувство собственного превосходства над россиянами. Число экстремистских преступлений мигрантов за последние полгода выросло на 55%.