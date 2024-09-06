Экзамен по русскому языку для мигрантов призвали ужесточить

Зампред фракции в Госдуме «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением по ужесточению экзамена по русскому языку для иностранцев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Считаю необходимым включить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов», — заявила она в письме министру.

Депутат отметила, что в экзамене нет вопросов, ответы на которые покажут уровень знания мигранта о правилах и нормах поведения в российском обществе. Также в тестирование не включили задания, позволяющие оценить, насколько иностранец осознает свою ответственность за нарушение правил и совершение преступлений в России.

Ранее в Госдуме предложили разрешать детям мигрантов учиться в российских школах только на платной основе. Как отметил депутат ГД Ярослав Нилов, в родительских сообществах страны все чаще начали поднимать вопрос о влиянии приезжих на качество обучения в образовательных учреждениях.