Число экстремистских преступлений мигрантов за полгода выросло на 55%

Бастрыкин заявил о росте числа экстремистских преступлений мигрантов

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Количество преступлений экстремистской направленности, совершенных мигрантами, выросло за первые шесть месяцев 2024 года на 55%. Такие данные представил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Помимо этого, по данным главы ведомства, в первом полугодии на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей.

«Все это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона», — подчеркнул Бастрыкин.

Помимо этого, он указал на необходимость системных мер профилактического характера, а также глубокого знания актуальной региональной обстановки и учета особенностей местной миграционной ситуации.

Проблема преступности приезжих, по мнению Бастрыкина, тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, которые привлекают на работу иностранцев.

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