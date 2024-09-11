В ГД подготовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи

Инициативу о запрете на въезд в Россию членов семей трудовых мигрантов готовят в Госдуме. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» .

«Готовим законодательную инициативу, <…> большинство депутатов точно поддержат. Мы приняли в этом году нормы, достаточно жесткие, в соответствии с которыми выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию России», — отметил он.

По словам Володина, ответственность за приезжего на заработки в Россию необходимо возложить на работодателей. Депутат подчеркнул, что «человек, приехав сам работать, не может везти с собой членов семьи».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также поддержал идею запретить сезонным мигрантам привозить семьи в Россию. По словам политика, детей переселенцев нужно заставлять учить русский язык.