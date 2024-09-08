Трудовые мигранты отказались жить по российским законам

Более трети мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству. Об этом ТАСС рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов.

«В прошлом и позапрошлом году мы делали исследование о протестном потенциале эмигрантов. В 2022 году цифры были просто ужасающие — 43,5% не хотели жить по законам России, а хотели жить по законам шариата», — отметил он.

В прошлом году эти цифры снизились до 35%, подчеркнул Баринов. Тем не менее это миллионы людей, которые не хотят соблюдать законодательство нашей страны. Кроме того, результаты исследований подтверждают, что многие мигранты испытывают чувство собственного превосходства над россиянами.

Ранее в Госдуме миграционную политику назвали приоритетным вопросом. Низкоквалифицированным иностранцам, приезжающим на сезонные работы, хотят запретить привозить свои семьи в Россию. Создана комиссия, которая работает над законодательными решениями в этой области.

Депутаты также предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов. Туда могут включить устную часть, вопросы, которые покажут уровень знания о правилах и нормах поведения в обществе и помогут оценить, насколько иностранец осознает свою ответственность за нарушение правил и совершение преступлений в России.