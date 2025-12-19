Путин верит, что Господь никогда не оставит Россию

Президент России Владимир Путин верит в Господа, который не оставит Россию. Об этом глава государства заявил на совмещенной с прямой линией пресс-конференции в Гостином Дворе.

Президента спросили, во что обязательно должен верить человек

«В Господа, который с нами и который никогда не оставит Россию», — отметил Путин.

Также президент признался, что он действительно влюблен. Кроме того, глава государства ответил на вопрос о будущем страны. По его словам, оно связано с образованием людей и их ценностями, чтобы Россия оставалась высокотехнологичной и благополучной.

Также Путин заявил, что позволит оценить современникам свою работу на посту главы государства. Российский лидер признался, что сам не собирает материалов для написания мемуаров

Глава государства провел мероприятие в Гостином Дворе в Москве, оно началось в 12:00 и продлилось около 4,5 часа. Сбор вопросов от россиян и журналистов продолжался до завершения прямой линии.