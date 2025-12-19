Путин заявил, что его работу должны оценить люди

Путин заявил, что не собирает материал для написания мемуаров

Известные деятели в своих воспоминаниях оценивают свою жизнь и работу, которые они провели. Но лучшим поведением станет предоставить право дать оценку современникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

Глава государства подчеркнул, что сам не собирает никаких материалов для написания мемуаров.

«Я считаю, что нужно просто работать. В мемуарах даются оценки прежде всего самому себе. Пускай люди, если посчитают возможным, дадут оценки и моей работе, и работе моей команды — тех людей, которые рядом со мной», — заявил Путин.

В ходе своего выступления в программе «Итоги года» Путин отметил, что его власть четко ограничена Конституцией.

Президент напомнил, что большую часть законов, по которым живет страна, инициировали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Глава государства добавил, что такая форма правления для России вполне подходящая.