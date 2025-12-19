Путин рассказал, каким видит будущее России

Будущее России связано с образованием людей и их ценностями, чтобы страна оставалась высокотехнологичной и благополучной. Об этом в ходе программы «Итоги года» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что такой видит Россию в перспективе ближайших 10 лет.

«Наша страна будет высокообразованной, и на базе высокого уровня образования наших людей — высокотехнологичной. Она будет с помощью этих технологий решать задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики», — заявил Путин.

Президент добавил, что также видит уважение России и ее государств партнеров со стороны всех участников международного сообщества.

Путин отметил, что сегодня делать прогнозы на далекие перспективы, включающие сотни лет, очень сложно из-за роста нового технологического рывка, который переживает весь мир.

«Сегодня трудно что-то прогнозировать в условиях нарастающего влияния технологий — искусственного интеллекта, достижений в области генетики, нанотехнологий. Как это изменит сознание людей, будут ли границы, что это вообще будет — сказать сложно», — признался президент России.

В ходе своего выступления в программе «Итоги года» Путин признался, что не намерен писать воспоминания, как другие политики.



Он пояснил, что в таком творчестве люди обычно оценивают свою жизнь и поступки сами. Президент пояснил, что он ждет оценки своей работы от россиян.