«Да». Путин ответил на вопрос 360.ru, влюблен ли он
Путин признался, что влюблен
Президент Владимир Путин признался, что он действительно влюблен. Он рассказал об этом во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос 360.ru.
«Да», — отметил глава государства корреспонденту 360.ru Регине Ореховой.
Также она спросила президента о регулировании работы иностранных нейросетей и возможном запрете сервисов искусственного интеллекта других государств. Путин ответил, что в России ничего не запрещают, но требуют от платформ исполнения законов.
По его словам, блокировки возникают только в том случае, если участники рынка не соблюдают правила и не хотят сотрудничать с российской стороной.