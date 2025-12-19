«Да». Путин ответил на вопрос 360.ru, влюблен ли он

Президент Владимир Путин признался, что он действительно влюблен. Он рассказал об этом во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос 360.ru.

«Да», — отметил глава государства корреспонденту 360.ru Регине Ореховой.

Также она спросила президента о регулировании работы иностранных нейросетей и возможном запрете сервисов искусственного интеллекта других государств. Путин ответил, что в России ничего не запрещают, но требуют от платформ исполнения законов.

По его словам, блокировки возникают только в том случае, если участники рынка не соблюдают правила и не хотят сотрудничать с российской стороной.