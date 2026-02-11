Путин указал на проблемы с безработицей в Северной Осетии

В Северной Осетии уровень безработицы втрое превысил показатель по всей России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главой республики Сергеем Меняйло.

«У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране. <…> В три раза», — подчеркнул он.

Еще в конце декабря президент отмечал, что на российском рынке труда есть проблема дефицита рабочей силы. Спрос по отдельным направлениям сильно превышает предложение. Особенно это видно в профессиональных группах — ключевых для производств.

До этого Путин обратил внимание на низкий уровень безработицы в стране — показатель находится на историческом минимуме.

Как отметил аналитик AMarkets Игорь Расторгуев, рынок труда переживает состояние перегрева. Компании ощутили дефицит сотрудников примерно в 1,5 миллиона человек. Из-за этого приходится повышать зарплаты не просто для увеличения доходов работников, а для их удержания.