Путин заявил, что на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы

На российском рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного совета в Кремле.

«Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах – ключевых для производств», — сказал глава государства.

Также российский лидер объявил 2026-й Годом единства народов России. Указ об этом уже подписан.

Ранее на заседании Совета Федерации российский лидер заявил, что безработица в России сейчас находится на историческом минимуме. В прошлом году ее уровень составил 2,5%, а в этом снизился до 2,2%. Президент высоко оценил этот показатель. Также он обратил внимание на снижение инфляции в государстве.