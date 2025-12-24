Путин обратил внимание на минимальный уровень безработицы в России

Безработица в России сейчас находится на историческом минимуме. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил президент Владимир Путин.

«Уровень безработицы в прошлом году, мы говорили, находился на исторически минимальном уровне — был 2,5%. В этом году он стал еще ниже — 2,2%, — подчеркнул он.

Путин высоко оценил этот показатель. Также глава государства сообщил о снижении инфляции в стране и постепенном изменении структуры национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Ранее Путин прокомментировал итоги осенней сессии парламента. Он назвал хорошими результаты работы в обеих палатах и добавил, что сенаторы и депутаты ГД проделали большую работу.

По его словам, в стране приняли много важных законодательных решений в интересах страны и россиян. Значительная часть из них касалась экономики, социальной сферы и безопасности.