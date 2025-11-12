Аналитик Расторгуев заявил о перегреве рынка труда

На сегодняшний день рынок труда переживает состояние перегрева, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,3%. Такое заявление сделал аналитик AMarkets Игорь Расторгуев в беседе с « Известиями ».

По его словам, компании ощущают дефицит кадров примерно в 1,5 миллиона человек и вынуждены повышать зарплаты не столько для увеличения доходов сотрудников, сколько для их удержания.

«Разница между ростом номинальной и реальной зарплаты — прямое следствие инфляции, которая съедает покупательную способность», — добавил специалист.

Он также отметил, что при эффективной реализации политики Банка России инфляция может снизиться до 4–5% к концу 2026 года, что создаст условия для стабильного роста реальных доходов населения в последующие годы.