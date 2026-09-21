Юрист Жмурко рассказала, какие документы важно иметь в бумажном варианте

В век цифровых технологий бумажные документы кажутся пережитком прошлого, но некоторые бумаги необходимо хранить на протяжении всей жизни. Юрист Светлана Жмурко рассказала KP.RU , какие документы важно иметь в бумажном варианте.

Юристы рекомендуют систематизировать хранение личных бумаг, создав «архивную папку» и сделав цифровые копии на защищенном облачном диске или флешке. Близким людям следует сообщить о местонахождении документов.

В первую очередь необходимо хранить свидетельства о праве собственности, договоры приватизации и бумаги о наследстве. Они потребуются при судебных спорах или технических сбоях в реестрах. Также важны документы ЗАГС — свидетельства о рождении, браке и его расторжении — для подтверждения родства, получения гражданства или льгот.

Трудовые права подтверждаются дипломами, аттестатами, трудовыми книжками и справками о стаже. Эти бумаги необходимы при выходе на пенсию. Финансовый архив должен включать договоры займа, расписки о долгах и справки о погашении кредитов во избежание претензий от банков. Кроме того, стоит сохранять техпаспорт недвижимости и домовую книгу для продажи жилья или решения споров о перепланировках.