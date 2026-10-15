Японию назвали самой простой страной для получения визы россиянам

Виза в Японию при полном пакете документов оформляется за пять рабочих дней. Об этом «Газете.Ru» рассказали коммерческий директор и сооснователь Mellennium Group Татьяна Цветкова и ведущий маркетолог агентства делового туризма и MICE-мероприятий IBC Corporate Travel Юлия Малецкая.

По словам экспертов, россиянам проще всего получить визу в Японию через аккредитованные туркомпании, минуя общую очередь. В Европе лучше всего подавать документы во Францию (больше слотов и лояльное отношение), тогда как в Испании риск отказа выше, а Венгрия, Швейцария и Греция выдают визы крайне неохотно, требуя полной оплаты отелей и билетов.

Мультивизы стали редкостью — теперь чаще выдают разовые визы строго на даты поездки. Сроки рассмотрения выросли до 45 дней (ранее было 10), а консульства тщательнее проверяют логичность маршрута и визовую историю. Отказ возможен только на основании российского гражданства.