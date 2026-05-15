Путин упростил получение российского гражданства для жителей Приднестровья

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России для жителей Приднестровья. Указ опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь совершеннолетние жители этого региона, постоянно проживающие там, смогут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство. Для них отменили обязательные требования из трех пунктов статьи 15 Федерального закона.

Речь идет о пятилетнем сроке постоянного проживания в России после получения вида на жительство. Также больше не требуется сдавать экзамены по русскому языку, истории страны и основам законодательства.

Ранее Путин обратил внимание, что особенно актуальным остается вопрос регистрации людей, которые переехали с Украины в Россию, получили гражданство, но остаются в пунктах временного размещения и не могут встать на жилищный учет.