Психологи рассказали, с какого возраста детям можно общаться в чатах без взрослых
Психологи рассказали, с какого возраста детям можно сидеть в чатах без взрослых
Дети примерно с 12 лет способны самостоятельно договариваться о правилах общения в групповых чатах, однако универсального возраста для отказа от родительского контроля не существует. Об этом 360.ru рассказали опрошенные эксперты.
По словам детского психолога Дарьи Вязовой, детям 8–12 лет еще не всегда хватает самоконтроля и умения учитывать чувства окружающих. При этом полный запрет на самостоятельное общение неэффективен. «Детям важно чувствовать себя частью группы, общаться со сверстниками, это часть их социального развития. Да и способы обойти запреты они всегда найдут», — пояснила Вязовая. Кандидат педагогических наук, психолог Зарина Чергинская отметила, что до 9–10 лет взрослым необходимо знать о составе детских чатов и помогать разрешать конфликты. «С 12 лет подростки уже способны договариваться, особенно если у чата есть понятная цель — проект, игра, общий интерес. Но риски не исчезают: пик уязвимости к кибертравле приходится на 15–17 лет», — подчеркнула эксперт. Специалисты рекомендовали заранее установить правила общения, объяснить детям недопустимость распространения чужих фотографий и личных данных, а также научить их сохранять доказательства травли. «Взрослым важно не столько контролировать каждое сообщение в чате, сколько быть рядом и вовремя вмешиваться, если начинается травля или кто-то из детей оказывается изгоем», — заключила Вязовая.
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