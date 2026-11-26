По словам детского психолога Дарьи Вязовой, детям 8–12 лет еще не всегда хватает самоконтроля и умения учитывать чувства окружающих. При этом полный запрет на самостоятельное общение неэффективен. «Детям важно чувствовать себя частью группы, общаться со сверстниками, это часть их социального развития. Да и способы обойти запреты они всегда найдут», — пояснила Вязовая. Кандидат педагогических наук, психолог Зарина Чергинская отметила, что до 9–10 лет взрослым необходимо знать о составе детских чатов и помогать разрешать конфликты. «С 12 лет подростки уже способны договариваться, особенно если у чата есть понятная цель — проект, игра, общий интерес. Но риски не исчезают: пик уязвимости к кибертравле приходится на 15–17 лет», — подчеркнула эксперт. Специалисты рекомендовали заранее установить правила общения, объяснить детям недопустимость распространения чужих фотографий и личных данных, а также научить их сохранять доказательства травли. «Взрослым важно не столько контролировать каждое сообщение в чате, сколько быть рядом и вовремя вмешиваться, если начинается травля или кто-то из детей оказывается изгоем», — заключила Вязовая.

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