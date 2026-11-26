Сонливость и упадок сил осенью возникают из-за дефицита света и перегрузок. Как сохранить силы и избежать выгорания, сайту RG.RU рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Евгений Исаев.

Эксперт заявил, что при выгорании отдых перестает помогать, а привычная работа вызывает раздражение или апатию. Чтобы не допустить истощения, психолог посоветовал гулять днем в обеденный перерыв, выполнять не более двух-трех главных задач в день, отдыхать без гаджетов и не откладывать приятные занятия на выходные. Завершать рабочий день он рекомендовал составлением короткого плана на завтра, отметил сайт mk.ru.

Если упадок сил продолжается несколько недель и привычные вещи больше не радуют, Исаев призвал проверить здоровье у врача и обратиться к психологу.