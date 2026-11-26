Человек, переживающий насилие, может быть не готов к уходу из-за тяжелого финансового или психологического положения. Фразы вроде «Немедленно уходи» или «Почему ты до сих пор с ним?» легко считываются как осуждение: пострадавшей начинает казаться, что с ней что-то не так, рассказала Life.ru клинический психолог Ольга Таусинова.

Давление близких лишь добавляет еще одно требование человеку, который и так уязвим. Если расстаться пока невозможно, полезнее оставаться рядом и сохранять контакт. Вместо прямых указаний психолог советует спрашивать: «Он накричал на тебя. Как тебе это?», «Звучит довольно жестко. А ты как думаешь?».

Как пишет НСН, в насильственных отношениях человека редко спрашивают о его желаниях — когда такие вопросы звучат, у него появляется возможность замечать собственные потребности и иначе смотреть на происходящее.