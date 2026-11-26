Сплетника можно обезоружить спокойствием, юмором и отсутствием оправданий. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал психолог Сергей Костенко.

Сплетник ждет оправданий, негодования и эмоционального расшатывания, пояснил психолог Костенко. Если сохранить спокойствие и управлять ситуацией через юмор или подыгрывание, сплетнику нечего будет противопоставить.

Костенко советует начать разговор с прямого факта: сказать обидчику, что слухи за спиной неприятны, и предложить прояснить причины такого поведения. Разговор при этом лучше вести не публично, а уединенно. Еще один прием — подыгрывать сплетням: например, в шутку сказать, что сами боитесь скоро стать директором, если в коллективе обсуждают повышение. Главное — не принимать чужие слова близко к сердцу и продолжать жить своей жизнью.