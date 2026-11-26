Сегодня 19:00 Чат без взрослых: с какого возраста детям можно общаться без контроля родителей и чем это опасно Фото: 360.ru Эксклюзив

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У современных детей две жизни. Одна — с уроками, переменами и учителями. Другая — в телефоне, где звонок с последнего урока ничего не заканчивает. Часто дети создают собственные чаты, куда не пускают родителей и учителей. Нужно ли взрослым вмешиваться в эту параллельную жизнь и с какого возраста детям можно доверить самостоятельное общение, выяснил 360.ru.

Цифровая подворотня Почти у каждого детского коллектива есть несколько чатов: официальный, с учителями и родителями, и неофициальный — исключительно для ровесников. Там можно обмениваться мемами и обсуждать домашку. Но иногда что-то может пойти не так — и родители с удивлением узнают, что в виртуальном пространстве два десятка чистеньких домашних ребенка демонстрируют лексикон портовых грузчиков и нравы заправских гопников. Так, например, в сентябре 2026 года московскую восьмиклассницу одноклассники многократно добавляли в общий чат, забрасывали оскорбительными стикерами и тут же исключали — и так десятки раз за вечер. Организаторы объяснили взрослым, что просто шутили, пишет «МК». Казалось бы, не станет у школьников цифрового гуляй-поля — не будет и цифрового буллинга. Но означает ли это, что детское общение без взрослых нужно запретить?

Фото: РИА «Новости»

Своя территория: почему запреты не работают Детский психолог Дарья Вязовая считает, что универсального возраста, с которого детям можно разрешить самостоятельные чаты, не существует. «У детей 8-12 лет еще не всегда хватает самоконтроля и умения учитывать чувства других. Так что в этом случае нужно больше внимания и поддержки взрослых», — объяснила эксперт.

При этом запретить детям общаться без родителей практически невозможно. Да и нужно ли? Дружить, конфликтовать и договариваться — важная часть взросления. Тем более что создать новый чат, только теперь тайно от родителей, ничто не мешает. С какого возраста детям можно доверить чат? Кандидат педагогических наук Зарина Чергинская предлагает ориентироваться на особенности развития ребенка.

«До 9-10 лет механизмы самоконтроля еще недостаточно сформированы. Желание пошутить, получить одобрение сверстников или проверить чужие границы нередко оказывается сильнее способности оценить последствия». Зарина Чергинская Психолог, кандидат педагогических наук

Поэтому взрослым стоит оставаться поблизости, даже если они не участвуют в переписке. «Это не контроль, а внешняя опора для саморегуляции группы», — добавила эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Возраст безопасности

Примерно с 12 лет подростки уже способны самостоятельно договариваться, особенно если у чата есть конкретная цель: проект, игра или общее увлечение. Впрочем, взросление не гарантирует безопасности. По словам Чергинской, в 15-17 лет подростки особенно уязвимы к кибертравле из-за высокой чувствительности к мнению сверстников. Получается, волшебного возраста, после которого дети перестают совершать глупости, не существует.

Фото: 360.ru

Как не превратиться в надзирателя школьного чата Оба эксперта сходятся в одном: безопасность зависит не столько от присутствия родителя в переписке, сколько от правил общения. Детям необходимо объяснить, почему нельзя распространять чужие фотографии, личные данные и превращать общий чат в инструмент унижения. А при угрозах и травле нужно сохранять скриншоты и обращаться за помощью. При этом Чергинская советует вместо допроса «Что вы там пишете?» спрашивать: «Как у вас атмосфера в чате? Все нормально?» В первом случае ребенок слышит требование отчитаться, во втором — предложение поговорить.

Дарья Вязовая добавляет: ребенок должен знать, что за рассказ о конфликте его не осудят и автоматически не лишат телефона. Детям необходимо собственное пространство без постоянного родительского надзора. Иначе самостоятельности им просто негде научиться.

«Большое значение имеет, какие отношения уже сложились между детьми, чему их обучили родители, в какой среде они растут. Да, в чатах часто бывают буллинг, конфликты, ненормативная лексика. Бороться с этим одними только запретами все равно что с ветряными мельницами». Дарья Вязовая, психолог