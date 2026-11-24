Зависимость детей от телефонов формируется по вине родителей, которые используют гаджеты, чтобы успокоить ребенка. Об этом НСН заявил психиатр, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный.

Минздраву поручено разработать методические рекомендации для педагогов и психологов по выявлению цифровой зависимости у детей, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако, по мнению психиатра, ключевую роль здесь играет семья.

Северный пояснил, что в российской медицине нет диагноза «цифровая зависимость», так как это состояние является симптомом других заболеваний. Тревогу стоит бить, когда гаджеты нарушают социализацию и естественную деятельность ребенка.