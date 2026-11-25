В центре помощи детям рекомендовали родителям хранить актуальное фото ребенка
Родителям следует иметь при себе свежее фото ребенка, а отправляясь на прогулку, вкладывать ему в карман ламинированную карточку с номерами их телефонов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявили специалисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Подобные снимки нужны, чтобы при исчезновении ребенка у родителей было актуальное фото, способное помочь в его поисках.
«В холодное время года нужно иметь фотографию в той верхней одежде, в которой он обычно гуляет. В случае поиска это поможет понять, как ребенок выглядит именно сейчас», — заявил собеседник журналистов.
В центре отметили, что снимок не должен быть с фильтрами или обработкой.
Также специалисты призвали перед выходом на улицу вложить ребенку в карман заламинированную карточку с телефонами родителей.
Ранее координатор «ЛизаАлерт» Сергей Клецин рассказал, что правоохранители обязаны сразу же принимать заявления о пропаже людей.