Психолог Егоренкова объяснила пользу черно-белого кино для детей

Черно-белые фильмы учат ребенка замечать мимику и жесты, понимать чувства и поступки героев. Об этом рассказала медицинский психолог Ольга Егоренкова, сообщает Москва 24 .

По словам психолога, цветное кино быстрее захватывает внимание яркими образами и эффектами. Черно-белое требует сосредоточенности на деталях, голосах, музыке и развитии истории.

Егоренкова рекомендовала выбирать фильм с учетом возраста и интересов ребенка. Содержание и продолжительность должны ему подходить. Картины с грубой речью, ненормативной лексикой и негативными моделями поведения стоит исключить.

Для просмотра лучше выделить время, свободное от учебы и бытовых дел. Не стоит отвлекать ребенка множеством вопросов: он может потерять нить истории. Непонятные слова и поступки героев можно объяснить, поставив фильм на паузу.

Психолог посоветовала не сдерживать детские эмоции, а после сеанса обсудить впечатления и поступки персонажей. Важно слушать без перебивания и уважать чувства ребенка. Со школьниками можно разобрать конфликт, кульминацию, развязку и позицию автора. Совместные просмотры, по словам специалиста, сближают семью и помогают передавать нравственные ценности.