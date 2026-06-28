Правительство рассмотрит введение праворульной программы в автошколах ДФО

Правительство поручило профильным ведомствам изучить целесообразность создания специальных курсов для автошкол по вождению автомобилей с правым рулем. Об этом сообщил ТАСС .

Минпросвещения, МВД и Минпромторг обязали в 2027 году представить доклад о целесообразности разработки подобных программ.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев пояснил, что такие автомобили чаще попадают в аварии. В них хуже обзор при обгоне, поэтому водителям рекомендуют ставить перископические зеркала или систему камер, держать увеличенную дистанцию.

Специальное обучение могут ввести на Дальнем востоке, где доля праворульных автомобилей превышает 20-30%. В Москве и центральной России, где их менее 1%, такие меры не требуются.

Ранее в Минтрансе начали изучение рисков при вождении машин с правым рулем. В ведомстве подчеркнули, что о запрете их использования речь не идет.