Юрист Славнов раскритиковал идею разрешить сдавать на права без автошколы
Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил негативное отношение к предложению разрешить в России сдавать на водительские права без обучения в автошколе.
Специалист подчеркнул важность правильного понимания теории, отметив, что она является основой основ.
«Необходимо, чтобы теорию ученику разжевывали, объясняли, чтобы он ее не просто зазубрил, а понял. Ведь правила дорожного движения написаны кровью», — пояснил эксперт.
По его словам, дополнительные занятия по вождению только приветствуются, поскольку в автошколах часто не хватает часов для практических занятий.