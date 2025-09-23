Юрист Славнов раскритиковал идею разрешить сдавать на права без автошколы

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с сайтом телеканала « Звезда » выразил негативное отношение к предложению разрешить в России сдавать на водительские права без обучения в автошколе.

Специалист подчеркнул важность правильного понимания теории, отметив, что она является основой основ.

«Необходимо, чтобы теорию ученику разжевывали, объясняли, чтобы он ее не просто зазубрил, а понял. Ведь правила дорожного движения написаны кровью», — пояснил эксперт.

По его словам, дополнительные занятия по вождению только приветствуются, поскольку в автошколах часто не хватает часов для практических занятий.