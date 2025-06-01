Дроны вылетали из фуры: жители Иркутской области сообщили о взрывах

Жители Иркутской области услышали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Взрывы прогремели в посёлке Средний. Также местные жители заметили задымление.

«Некоторые очевидцы утверждают, что из грузовика, стоящего на трассе, якобы вылетают беспилотники», — написали авторы публикации.

Позже Shot сообщил, что дроны, вылетающие из фуры, видели не только в Иркутской, но и Мурманской области. В обоих случаях местные жители рассказывают одно и то же: большегруз остановился на трассе, и из него вылетели беспилотники.

По предварительной информации, в Мурманской области водитель, управлявший синим грузовым автомобилем, задержан, он начал давать показания.

В обоих случаях упоминаются FPV-дроны-камикадзе. Вероятно, их программное обеспечение было модифицировано для дистанционного управления.

Ранее боевики ВСУ атаковали дронами газонакопительную станцию в ДНР. В результате удара цистерны газонакопительной станции получили повреждения.