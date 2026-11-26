В Сочи проходит эксперимент по выращиванию бананов — это частный проект под эгидой Академии развития субтропического сельского хозяйства. Первый урожай уже собрали, рассказал 360.ru глава КФХ «100 гектар» Андрей Платонов.

«Это международный проект. В него входят три участника, три теплицы: одна теплица в Сухуме, две теплицы — в городе Сочи. У нас 28 сортов бананов. Мы собрали первый урожай промышленного сорта „Кавендиш“. Это сорт, который завозится из-за границы. В августе 2025 года мы заложили саженцы и уже через год получили первые килограммы российских бананов», — сообщил он.

Плоды из первой партии отправили в лабораторию.

«Лаборатория нам выдала заключение, что наши бананы превосходят по качеству заграничные в 2,5-3,5 раза по макро-микроэлементам и другим полезным веществам», — добавил Платонов.

Он добавил, что государство поддерживает проект, но не в виде финансирования.