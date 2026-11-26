Превзошли заграничные по качеству: как в Сочи проходит эксперимент по выращиванию бананов
Глава КФХ «100 гектар» Платонов: в Сочи собрали первый урожай российских бананов
В Сочи проходит эксперимент по выращиванию бананов — это частный проект под эгидой Академии развития субтропического сельского хозяйства. Первый урожай уже собрали, рассказал 360.ru глава КФХ «100 гектар» Андрей Платонов.
«Это международный проект. В него входят три участника, три теплицы: одна теплица в Сухуме, две теплицы — в городе Сочи. У нас 28 сортов бананов. Мы собрали первый урожай промышленного сорта „Кавендиш“. Это сорт, который завозится из-за границы. В августе 2025 года мы заложили саженцы и уже через год получили первые килограммы российских бананов», — сообщил он.
Плоды из первой партии отправили в лабораторию.
«Лаборатория нам выдала заключение, что наши бананы превосходят по качеству заграничные в 2,5-3,5 раза по макро-микроэлементам и другим полезным веществам», — добавил Платонов.
Он добавил, что государство поддерживает проект, но не в виде финансирования.
У нас очень хороший и теплый диалог с властью. У нас нет целей и задачи полностью закрыть бананы в России, но мы можем их качественно выращивать и кормить россиян, потому что по качеству они действительно превосходят [зарубежные], и совершенно другой вкус.
Платонов вспомнил фразу: «Скушав один российский банан, вы замените три-четыре заграничных по всем качественным веществам».
«Почему бы вот такими бананами не кормить наших россиян, детишек, бабушек, дедушек?» — заключил он.
Ранее СМИ сообщили, что мировые банановые компании сталкиваются с трудностями из-за климатического феномена Эль-Ниньо и войны на Ближнем Востоке.