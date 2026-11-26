Спецслужбы России и Украины на данный момент занимаются подготовкой списков для обмена пленными. Процесс может завершиться уже в ближайшее время. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Пресс-секретарь президента не раскрыл, сколько людей обменяют и когда.

«Во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на последнем раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сейчас специальные службы Украины и России вместе с посредниками при участии омбудсменов двух стран работают над определением списков», — сказал Песков.

По его словам, в России рассчитывают на скорое завершение работы по этому вопросу. После этого состоится действительно большой обмен пленными.

Ранее Песков заявил о скором начале нового раунда трехсторонних переговоров. Предыдущие состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября.