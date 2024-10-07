Пожар на нефтебазе в Феодосии не повлиял на снабжение Крыма дизельным топливом

В Крыму нет дефицита дизельного топлива и бензина. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин. Его процитировало РИА «Новости» .

«На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — отметил Воронкин.

По его словам, в регионе каждый день проверяют запасы топлива. Дефицита нет, резюмировал он.

Ранним утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Пострадавших в результате ЧП нет, однако в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В Феодосии перекрыли улицы Геологической и Федько, ограничили движение на участке трассы Таврида — Приморский — Береговое — Феодосия, введя схему объезда. Также временно перестали ездить пригородные поезда на участке Феодосия — Владиславовка.