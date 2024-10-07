В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за пожара

Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Феодосии. Об этом утром 7 октября заявили в администрации города.

Причиной стал крупный пожар, вспыхнувший на нефтебазе. Из-за возгорания в Феодосии перекрыли движение на двух улицах.

«В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала», — сообщал мэр города Игорь Ткаченко.

Отдельно он обратился к работодателям, попросив их отнестись с пониманием к сотрудникам, которые могут опоздать на работу из-за перекрытий дорог.